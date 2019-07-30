「老公」林祖輝夠高大 吳綺莉唔使「寒背」拍戲 (18:09)

ViuTV全新劇集《理想國》，是ViuTV首個1小時劇集，《理想國》包含13個不同單元、關於未來的故事，帶領觀眾探討人性與科技之間的關係。首集「苟延殘喘」於8月5日播放，講述穎欣（吳綺莉飾）向來對兒子實仔（徐嘉謙飾）管教甚嚴，母子一次因功課問題爭執，其後兒子墮樓身亡。

穎欣和丈夫耀明（林祖輝飾）心如刀割，無從判斷兒子的死是自殺還是意外。一次因緣巧合，兩夫妻在喪親輔導小組上獲悉，原來有公司推出全新機械人產品，可以模擬死去的至親，幫助家屬走出傷痛。耀明雖然不欲穎欣以產品來代替兒子，但眼見妻子的抑鬱症愈來愈嚴重，還是決定租用產品。產品無論外表和性格都與真人無異，穎欣沉醉在與兒子的回憶當中，然而經歷續租後，卻漸漸發現它的異常。

早前吳綺莉、林祖輝和盧覓雪進行拍攝時表示，3人雖從未合作，卻默契十足，更表示下次合作可拍如處境喜劇集。3人又表示不介意飾演跨性別人士，吳綺莉笑言慶幸劇組替她找到林祖輝演劇中丈夫：「因為我都有5呎7高，要找個差不多高度的老公不容易，好彩今次對手是祖輝，他有6呎1高，終於不用再『寒背』拍戲，舒服好多。」吳綺莉亦大讚劇本：「我一接到劇本，就覺得要接演這個角色，雖然喪子故事沉重，但寫實、貼地，希望能忠告觀眾不要做傻事。」

（即時娛樂）