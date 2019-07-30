【逃犯條例】麥玲玲預測立秋後氣氛好轉 張寶華：要相信有正義有公義 (20:09)

【今日直擊】《逃犯條例》修訂引來的風波至今持續，麥玲玲、張寶華及黃婉曼今日出席頒獎禮時也有談及此事。麥玲玲說自己的心情受到影響，「以前覺得講世界和平老土，但這是好真的願望，見到記者採訪受傷，嬲到手震，會想點解要搞成這樣，有冇得傾呢？希望社會上有公信力、有分量、有智慧的人，可以出來做中間人幫手發聲，政治多聽民意，暴力真不好」。 站在玄學角度，麥玲玲指今年社會氣氛動盪，上落大，抱著明天會更好心態，希望立秋、9月後，氣氛會慢慢好一點，有明朗走勢，「今年財星入囚難搵食，最近我開始努力做明年的事，都心驚驚，明年有『七煞』，輪到軍警入囚，軍政界受困住，感覺再強化，更難搞」。問到會否有官員變動？她推算未來幾個月沒有大變動，等年底事件平靜少少，會有少少執位。

前新聞主播張寶華坦言社會爭拗，令心情變得沉重，發生元朗襲擊事件後更取消旅行計劃，「香港人經歷事件好團結，但見到前線記者受傷好心噏，警方向記者投擲催淚彈，覺得已經亂來，希望他們記住自己是紀律部隊，是公僕。成個社會情況反常態，好希望可返回正軌」。她也關注到年輕人充滿熱誠，呼籲他們要保護自己，不要為不好的政府而斷送自己前途，「暴力不會得到人支持，可能策略上要調整，香港市民都知道發生什麼事，好多人會包容，也會有人不理解，要將師奶拉入來，盡量不要影響民生，就比較容易得到香港人支持。給點時間，要相信有正義有公義」。

今早有人發起港鐵不合作運動，剛開餐廳的黃婉曼表示，全部員工未能準時返工，她晨早返舖頭兼任侍應。

（即時娛樂）