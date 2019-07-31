【拒接受捐款】懶理惡意留言 譚小環：講乜做乜悉隨尊便 (17:03)

《逃犯條例》修訂引來的風波至今持續，引發起民間發起各類支持運動，當中不少食肆為「小朋友」提供免費食物，而由前港姐冠軍譚小環和老公蔡強榮（Eric）創辦的「渣哥 一九九六」便是其中一間，不少網民都感激兩公婆支持，亦讚小環美貌﹑智慧及愛心並重。

今天「渣哥 一九九六」的facebook發聲明，指昨天宣布推出免費食物行動後，收到大量留言，絕大部分都是讚好﹑支持和鼓勵，足以證明決定正確，又稱暖暖在心頭，無言感激，不過該聲明亦表示收到部分惡意中傷留言和誹謗：「但亦有小部分不滿的，留言惡意中傷，誹謗，甚至乎話要到店亂取食物，搗亂，人身攻擊等等，有些留言內容更不堪入目。

事情其實非常簡單，作為一個普通香港人，知悉有年輕人沒有食物，擔心佢地（哋）餓壞身體，主動請佢地（哋）食少少嘢，實屬小事一樁。任何人要講乜，甚至做乜，悉隨尊便！不滿意的，因為不想浪費時間，所以我們的回應亦只此一次 :

【人為善，福雖未至，禍必遠離】

【人為惡，禍雖未至，福必遠離】

渣哥 一九九六

2019年7月31日

**Memo紙，未必能夠如數貼出，會收藏作為留念，希望大家包容。

**再強調，我們不會接受任何捐款。」

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（即時娛樂）