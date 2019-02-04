首位亞洲女歌手孖《Mr. Men Little Miss》合作 容祖兒獲打造「Little Miss Pretty Crazy」 (16:02)

英國經典卡通人物Mr. Men Little Miss，深得大人細路歡迎，作者Roger Hargreaves離世後，由其子Adam Hargreaves繼續創作這個系列的故事。最近倒數開演唱會的容祖兒，得到Adam Hargreaves的欣賞，為她的演唱會創造出「Little Miss Pretty Crazy」，是全球首位合作的亞洲女歌手，認真巴閉。

祖兒急不及待於社交網跟大家分享，並留言：「感謝Mr.Men Little Miss創作人Adam Hargreaves同英倫creative team嘅愛同欣賞，為我嘅演唱會創造出『Little Miss Pretty Crazy』，將我20年嚟瘋狂愛上又唱又跳又叫嘅真我力量發射出嚟，希望當下為你嘅生命注滿力量！Pretty Crazy小姐要爆發力量啦？係！記住留意會場外嘅全球限量Capsule Collection啦！ #全球第1個合作亞洲女歌手 #噢MrMenLittleMiss全球賣咗2億5千萬本書 #平庸時代妒忌你要你正常 #我係PrettyCrazy小姐LetUsGoCrazy #LittleMissPrettyCrazy @mrmenofficial #倒數四天」不少網民大讚「Little Miss Pretty Crazy」很正呢！

（即時娛樂）