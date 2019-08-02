【一代歌后出殯】眾星送別「銀嗓子」姚莉 潘迪華崇拜前輩 (16:39)

有「銀嗓子」美譽的姚莉今日出殯，潘迪華﹑莫旭秋﹑徐小鳳和甘國亮到場致哀。（鍾偉茵攝）

【今日直擊】《玫瑰玫瑰我愛你》原唱者兼有「銀嗓子」美譽的姚莉（原名姚秀雲），上月病逝，享年96歲。今日其家人於灣仔循道衛理聯合教會香港堂，舉行基督教安息禮拜，儀式過後，其遺體在姚莉女兒及女婿護送下，送往柴灣哥連臣角火葬場火化。

今早9時40分，靈柩鋪上印有十字架的黑布運抵禮拜堂，接待處位置放有一幅姚莉面露笑容遺照。多位樂壇殿堂級前輩，包括青山、葛蘭、靜婷、崔萍、金漢和凌波等，均致送花牌悼念這位一代歌后。

徐小鳳、潘迪華、甘國亮及莫旭秋則先後到場，向好友最後道別。據知，家屬安排親友瞻仰遺容，小鳳姐望見故友遺容安詳，也忍不住落淚；離場時，她低調從側門離開，未有拍照和受訪。儀式約11時半完成，姚莉女兒和女婿站在禮堂門口，逐一向到場賓客致謝，並擁抱慰問。

潘迪華撐著拐杖由友人攙扶下緩步離開，她直認非常崇拜前輩姚莉：「我有唱過她的《玫瑰玫瑰我愛你》英文版，真是一首經典歌！我覺得很驕傲，因為能夠打入美國流行榜的中國流行歌得幾首，這是其中一首。我們發展歌唱事業始於1950年代，希望年輕一輩歌手，也為中國流行歌而努力。」

（即時娛樂）