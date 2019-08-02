【9月見】關智斌夢想成真踏上紅館 承諾百分之二百演出 (19:33)

關智斌（Kenny）終於圓紅館夢，將於9月在紅館舞台舉行個人演唱會。Kenny對此開心表示：「我真係好開心、好開心，真係要好多謝大家支持，特別係各位傳媒朋友，同埋我公司一班兄弟姊妹，特別係所有網民，佢哋喺呢個禮拜不斷幫我集氣，跟住亦多謝其他send message畀我嘅藝人朋友，同埋所有、所有fans，因為你哋不停嘅支持，先促成紅館肯畀我開呢次演唱會，之前無諗過成件事會夢想成真，依家真係成咗事，係特別感恩，不過，我依家覺得我最重要係用呢段時間入面，將所有注意力都擺喺演唱會入面，先唔辜負大家對我支持，咁我一定會百分之二百去呈演一個good show畀大家睇，畀大家睇我值得上呢個舞台，多謝大家！」

而Kenny之後亦在社交網貼上半裸騷肌照，感謝眾網民集氣支持：

「因為經過我公司同事每一位同事手足的努力

我

關智斌

舉行首個紅館演唱會！

沒有試過激動到腦袋發熱

想不到任何字去形容我的心情

我⋯唔知講咩好

不過一定要感謝為我集氣的每一位網民！

這件事不單止關於我，是關於你們成就了一件不可能的事！

#nothingimpossible

更不會把這個show當成理所當然

更要用200%去證明給你們看

我值得站上去！

9月14日 #眼紅館 見」

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（即時娛樂）