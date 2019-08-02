登紅館唱《眼紅館》 單飛Kenny會唔會唱《死性不改》？ (22:45)

38歲的關智斌（Kenny）終於如願以償，在9月踏入紅館，舉行入行首個個人演唱會，原本由BOYZ的二人演出，演變成現在單飛開騷。其實，Kenny於2005年曾獨立發展，並合共推出過5張個人專輯，他個人亦有不少hit歌，包括《預言書》﹑《眼紅館》﹑《再見美惠》﹑《靈犀》﹑《分手不要太悲哀》﹑《白木屋》﹑《代表作》和《勇氣情歌》等，當中《預言書》曾上過商台叱咤903專業推介冠軍位置，好友張敬軒去年開個唱，亦曾翻唱過此歌；至於Kenny好友容祖兒，早前則翻唱他的《勇氣情歌》，打動不少粉絲和網民，有網民更希望二人推出合唱版。

由Kenny和張致恒（Steven）組成的BOYZ，出道至今亦有不少歌曲為人熟悉，包括出道作品《LaLa世界》﹑《總有一站愛上你》﹑《手足》及《死性不改》等，雖然已飛起Steven，但Kenny圈中人緣不俗，單是同公司的英皇手足亦為數不少，包括容祖兒﹑張敬軒﹑Twins和古巨基等，未知屆時他們會否上台擔任個唱嘉賓，跟Kenny合唱BOYZ的歌曲呢？

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（即時娛樂）