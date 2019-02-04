【小儀Donald齊響應】商台903 DJ參與「8‧5全港大罷工」 (23:08)

左起：余迪偉﹑阮小儀和Donald響應「8‧5全港大罷工」。（instagram圖片）

繼徐天佑﹑何韻詩﹑杜汶澤﹑林日曦﹑袁彌明和吳啟明等，響應「8‧5全港大罷工」行動後，一班商業電台903 DJ亦以個人名義，響應罷工行動，當中包括阮小儀﹑Donald﹑余迪偉﹑謝茜嘉﹑梁文禮﹑麻利﹑朱薰和細So等，余迪偉﹑阮小儀和Donald，今晚分別在社交網貼上"U ARE NOT ALONE"圖片並撰文：

「致香港人：

我們是一群商業電台的DJ，同時亦是深愛香港的市民。我們決定於8月5日星期一，以個人名義響應民間發起的全港大三罷。

親愛的903聽眾，請原諒我們當日無法為你服務。

齊為香港罷！

叱咤903 DJs：

Donald

謝茜嘉

急急子

阿正

Oscar

阿強

梁文禮

小儀

Colin

麻利

迪偉

梁子

朱薰

鍾雪

細蘇

檸

歪歪

Marco

Jacky」

叱咤903發言人則作出回應：「叱咤903尊重前線節目主持人的公民權利，不會阻撓個別同事參與罷工。至於8月5日當日受影響的節目將以播放歌曲為主，新聞報道與天氣消息則如常播出，盡力提供資訊服務全港市民，履行廣播牌照義務。」

雷霆881的回應如下：「雷霆881節目會一如既往如常播放。各節目主持會因應社會變化，自主當日節目形式及內容。繼續講香港人話，聽香港人話。雷霆881尊重前線節目主持人的公民權利，不會阻撓個別同事參與罷工。」至於陳志雲則表示8月5日當天會繼續開咪評論時事。

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（即時娛樂）