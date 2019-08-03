【8‧5全港大罷工】游學修觀塘搞粉絲見面會惹爭議 (12:36)

後日「8‧5全港大罷工」，沙田、荃灣、屯門、黃大仙、大埔、旺角、金鐘7區舉行集會。游學修昨日在社交網分享其《仇老爺爺》角色「仇樂秋」主演的電影《一臉茫然》海報，留言表示將於8月5號當天早上11時至下午1時在觀塘舉行粉絲見面會，屆時會派發海報及跟到場粉絲簽名、影相。

他說︰「【特備節目】我知道好多人仲想要Poster但遲咗睇到個post，所以我決定再加印少少，下星期一出嚟現場簽名送俾（畀）大家，但由於只能辦工（公）時間，不用上班的人優先。如果你已經留咗名 / 攞咗，一樣歡迎大家嚟影張相。少少心意，大家歡喜就好。」游學修在留言後加上「香港人加油」的標籤（hashtag）。

他這次活動卻惹來網民爭議，被質疑借當日的罷工活動及「香港人加油」的標籤來為自己製造光環及造勢。有網民指當日觀塘區沒有集會，認為粉絲出席完見面會後就會趕不及參加罷工集會。不過，也有粉絲指游學修的留言「只能辦公時間，不用上班的人優先」的潛台詞就是支持罷工。

對此，游學修其後在社交網回覆網民︰「咁我依家答你地（哋），我支持三罷。如果因為竟然為咗張爛鬼poster而趕唔切準時1點集會，我呼籲大家唔好嚟。如果大家心大心細，我俾（畀）多個理由你地星期一罷工。夠清晰未？」

（即時娛樂）