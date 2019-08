有「翻版關之琳」之稱的35歲名模Jocelyn Luko與丈夫Anthony今年離港返回家鄉夏威夷定居。兩人結婚11年,Anthony今日在Instagram(Ig)報喜,表示他和太太的兒子Bodhi Takao Luko Sandstrom已在8月1日當天早上6時許出世,重8磅。Anthony分享了Jocelyn抱住囝囝及一家三口的照片,剛生產完的Jocelyn精神不俗。

Anthony留言︰「A big Aloha and welcome to Mr Bodhi Takao Luko Sandstrom to the world, he arrived 6:19am Aug 1, at 8lbs. He's amazing! Mommy is doing well and we are blessed and grateful that all is well.」

(即時娛樂)