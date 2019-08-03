【專訪】吳鎮宇張家輝談兄弟情 透過電影表達忠誠 (17:26)

張家輝與吳鎮宇這對合作無間的好兄弟，最近再次在電影《使徒行者2諜影行動》中合作，演繹一對亦師亦友的組合，可謂得心應手、火花不絕。

二人現實生活的關係亦是「Friend過打Band」，家輝認為對演出有一點關係和影響，鎮宇則有不同看法，他說：「未必的，有很多電影都是一班朋友一齊演，但主要是靠劇本和演員，不是說你們是好朋友就演得好，真正夫妻去演夫妻亦未必好看。演兄弟情比男女間感情更難，因那份情感不能演出來，要由心發出來，盡在不言中。」家輝認為兄弟情是討好觀眾的一個賣點，因為日常生活中人人都希望得到一個義無反顧、胸襟開闊，不斷支持自己立場，在理念和實際行動都在身邊的朋友，但其實是一個幻想。

至於現實中對兄弟情的看法，鎮宇說：「因為現實中大家都忙，生活平平淡淡，根本無機會出現這個情況，讓兄弟表達忠誠，在電影先會有機會表達，其實拍戲時有些滲出來已經很珍惜。」家輝表示：「那個不想？但現實幾難搵，要找到個不存在私心妒忌，只有在電影世界裏能找到，在現實生活難觸碰，在電影就能滿足到我。」

欲知專訪詳情，請留意（8月4日）明報娛樂版。

（即時娛樂）

張家輝：化妝 Midco Chu 髮型 Edmond fung@HH.hair

吳鎮宇：化妝 Kargo Leung 髮型 Joe Kwong