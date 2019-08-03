《使徒行者2》尋新意 鎮宇家輝造型參考福山雅治湯告魯斯 (18:19)

張家輝角色有點似《職業特工隊》的湯告魯斯，導演將他的角色變成特工一樣。（劉永銳攝／網上圖片／資料圖片／明報製圖）

【專訪】吳鎮宇與張家輝在新片《使徒行者2諜影行動》中再度合作，導演文偉鴻在角色造型上花了不少心思，鎮宇造型似電影《追捕》的福山雅治，而家輝就參考電影《職業特工隊》的湯告魯斯。

鎮宇解釋決定以此造型因由，他說：「因為拍很多警匪片都是穿三件頭西裝，梳起個頭，不想這套又是這樣，就問有沒有日本刑警形象，之後便找了福山雅治的照片給導演看，導演就明白我想要什麼，於是整套戲導演都叫福山雅治埋位，還索性將這笑話用在電影上。」

家輝最初亦有問導演，為何拍到他像占士邦那樣，後來導演表明想拍到他像特工，更慢慢意識到導演不是想拍警匪片，而是想拍特工片。對於戲中加入一些經典港產片元素，當中最明顯就是雙槍及放白鴿等電影《英雄本色》影子，家輝說：「這些全部都是配合執行導演及動作導演錢嘉樂的意思，他們可能是刻意，因為我們都經歷過90年代的警匪片，但大家好像已慢慢遺忘當時令我們很興奮的場面，好像不再拍了，可能今次是刻意去重拾這種情懷。我又覺得無壞，這些曾經令香港電影很興旺的元素，是一個好的嘗試。」

欲知專訪詳情，請留意（8月4日）明報娛樂版。

（即時娛樂）

張家輝：化妝 Midco Chu 髮型 Edmond fung@HH.hair

吳鎮宇：化妝 Kargo Leung 髮型 Joe Kwong