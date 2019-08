鄭秀文(Sammi)完成紅館演唱會後,與丈夫許志安及張衛健夫婦飛往英國旅行,順道慶祝她與許志安分別在8月19及12號的生日。雷頌德夫婦早前移居英國,Sammi等人到達後立即探望兩人。雷頌德太太梁家玉(Jade)在社交網分享與Sammi及張衞健太太張茜的合照,但許志安、張衛健及雷頌德就未見影。梁家玉留言︰「Love my sister's series 1! Welcome to UK! I love you gals so so much! Never talk enough, laugh enough or love you enough! Best sisters forever! 😘😘😘(我愛姊妹系列1! 歡迎來到英國! 我非常愛你們! 永遠說不夠、笑不夠或愛不夠!姊妹情永在﹗)」

(即時娛樂)