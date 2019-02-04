【有種紀錄 叫鏗鏘】721 元朗黑夜 《鏗鏘集》網上總瀏覽人次衝354萬 (21:46)

港台電視製作《鏗鏘集》於7月29日在港台電視31與翡翠台播映「721 元朗黑夜」，同日在《鏗鏘集》facebook專頁與Youtube上載。節目將7月21日的元朗襲擊事件的經過重組，記者整理當晚不同的片段，訪問相關人士，按時序梳理情節，詰問元朗黑夜衝突中，消失的警力在何處。網民激讚並將節目分享。截至今晚9時，「721 元朗黑夜」在《鏗鏘集》facebook專頁的播放高達286萬次，Youtube的播放次數近68萬，網上總瀏覽人次衝354萬。

《鏗鏘集》叫好又叫座，突然網上流傳《鏗鏘集》在TVB「被消失」，下周一（8月5日）改播《鏗鏘説》，網民為此好激動。《鏗鏘集》facebook專頁連日作澄清叫大家唔好激動，解釋這是早於年初的安排，《鏗鏘集》還是會繼續播映。據《鏗鏘集》的facebook專頁「小編」說：「收到來自四方八面的問候，多謝大家的關心!《鏗鏘集》團隊現正趕製新一集《鏗鏘集》，在下星期三（八月七日）晚上七點半港台電視31及《鏗鏘集》Facebook專頁播出，而原定星期一時段會一連四周播放《鏗鏘説》，新一輯《鏗鏘說》的第一位嘉賓是，鄺俊宇。」

「重要嘅事再講三次!!! 這是早於今年初我們決定的一個節目安排，透過製作《鏗鏘說》人物訪談、《鏗鏘映話》社區放映會等不同形式，呈現時代的紀錄。我們在幾日前已經出post解釋過，麻煩大家幫手廣傳，化解坊間誤會! 希望大家不用在此艱難的時刻掛心我們。《鏗鏘集》會繼續緊守崗位，緊接四星期我們會因應時局發展，不定時播出節目。我們會繼續拍，並在不同的平台播放，包括《鏗鏘集》Facebook專頁、港台電視31和《鏗鏘映話》社區放映活動。敬請留意。」

（即時娛樂）