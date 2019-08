鄭秀文(Sammi)與丈夫許志安及張衛健夫婦飛往英國旅行,探望移居當地的雷頌德夫婦外,並慶祝與許志安分別在8月19及12號的生日。雷頌德太太梁家玉(Jade)今日下午4時許在社交網分享她跟Sammi合照後,大美人李嘉欣剛剛亦有上載圖片,原來她與另一半許晉亨也有份參與這個旅程,四位人妻更來個大合照,之後另一張合照就見到許晉亨,背後就有些人群,不知是否避免許志安出鏡,刻意將原相刪剪。

李嘉欣開心留言:「Thank you @jadebabelovescooking and @mark_lui147 for your hospitality! Such a great time and place. @sammi_chengsauman #我們都是這樣長大的 Just love this song !」意思多謝好友雷頌德兩公婆熱情款待,很喜歡Sammi的歌曲《我們都是這樣長大的》。

(即時娛樂)