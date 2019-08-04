【8‧5全港大罷工】游學修取消簽名會：引起不便萬分致歉 (11:56)

網民發起明天「8‧5全港大罷工」，沙田、荃灣、屯門、黃大仙、大埔、旺角、金鐘7區舉行集會。「仇樂秋」游學修原定明早11時至下午1時，在觀塘舉行粉絲見面會，並會派發海報及為粉絲簽名和影相，然而這次活動卻惹來網民爭議，被質疑借明天的全港大罷工及「香港人加油」的標籤，為自己製造光環及造勢。

今日凌晨游學修更新社交網，並表示明天的簽名海報活動要取消，他說：

「對不起，今晚收到通知，因為場地的問題，星期一的見面簽名海報活動要取消了。

送海報一事，本沒打算要簽名見面會此等行為。如果大家認識我，都知非我所好。想人多宣傳，本可以星期六、日舉行。因為非常時期，亦不想搞留言抽獎，決定人人有份，特地等劇集播映完畢才送出。

原意只想大家開心，已經留名及確認的觀眾仍然可以如期拿海報，謝謝。引起不便，萬分致歉。」

不少網民力撐他：「沒事，大家明白」﹑「播不逢時，but我係鍾意你遊（游）學修本人」﹑「不用海報，都因為你有才華，以後也會多多支持你的作品」；但亦有網民留言語帶雙關說：「修 會不會你既社會觸角減退咗？注意」。

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（即時娛樂）