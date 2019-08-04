【相隔27年再同台】朱茵炮製梅菜扣肉 麥包感動流男兒淚 (15:28)

「性感女神」朱茵近日獲邀擔任內地熱播綜藝節目《熟悉的味道》的嘉賓，在昨晚（3日）播出的最新一集中，朱茵自揭與好友麥長青（麥包）的淵源，原來二人27年前結緣自經典兒童節目《閃電傳真機》，朱茵為了答謝對方的教導，特地炮製「驚喜三部曲」，這次更是二人相隔27年後再度同台合作，回味昔日點滴時，麥包更被朱茵感動得流下男兒淚。

憶述和麥包之間的緣分，朱茵透露自己曾是《閃電傳真機》的節目主持，當時只有21歲的她，曾得到不少前輩的指導，其中以麥包對自己影響最深：「那時候大家都希望順利收工，但是麥包會說『不行，這樣不順，我覺得這樣子才好玩』，他會跟導演堅持。我很喜歡跟他合作，因為這個兒童節目是我的第一份工作，機位那些我也不太懂，有一次我印象挺深刻的，就是出外景，我走出鏡頭外了，就被導演罵，那時候就哭了，覺得很委屈，麥包在我身邊安慰我，所以跟他搭檔就沒有壓力。」

二人時隔多年再度同台，想不到麥包的第一句說話，竟說朱茵還是一樣黑，令她哭笑不得。麥包又大爆朱茵在《逃學威龍》的經典場面，原來是一個美麗的意外：「她出鏡的時候不是這樣（單手遮眼）嗎？因為那時候她的眼睛長了一顆暗瘡。」面對好友大爆料，朱茵不但沒有生氣，更暗地籌備了三重驚喜：見面會、親自下廚和粉絲來信，非常用心。

朱茵知道麥包的夢想是成為導演，培育新人，因此特地安排了見面會，讓他可以和年輕演員交流，分享演戲人生。之後，朱茵與主持人到街市買餸，親手炮製梅菜扣肉，原來這道菜是二人的共同回憶，她笑言：「那時候幾乎每天都會和麥包吃飯，他每一餐都會點這個菜。」當麥包看到梅菜扣肉時，即感動說：「你是第二個為我煮這道菜的人，我的女兒今年去澳洲讀大學了，暑假回來的時候就煮了這個。」同時亦大讚朱茵手勢好，有大廚水準，令自言甚少下廚的朱茵笑開顏。

好友重聚、驚喜不斷，這時麥包突然爆料，原來他的經理人嘉嘉，正是當年與他們合作過的小演員，令朱茵直呼難以置信！最後二人讀著《閃電》粉絲的來信，麥包更被感動得哭了起來，可見朱茵精心安排的驚喜相當成功，二人也和觀眾們結下了一段珍貴的緣分。

（即時娛樂）