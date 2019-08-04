旗下小食店不參與8‧5罷市 譚小環：做食物支援 (16:43)

鄭敬基與太太日前幫襯譚小環的小食店，還自備環保盒盛裝食物。（fb圖片）

譚小環與老公蔡強榮經營的小食店，明日照開門，繼續為「熱血細路」提供「我愛香港」免費套餐。（資料圖片/fb圖片/明報製圖）

《逃犯條例》修訂引來的風波至今持續，有網民發起明天「8‧5全港大罷工」，沙田、荃灣、屯門、黃大仙、大埔、旺角、金鐘7區舉行集會。早前譚小環與老公蔡強榮經營的小食店「渣哥 一九九六」在facebook公布會為「小朋友」提供免費食物，日前就宣布不會參與罷市，因為想繼續為「熱血細路」提供「我愛香港」免費套餐；至於公司員工無論以任何原因需要請假，也會無條件獲批准有薪假期。

facebook內容如下：

關於三罷行動，我哋呢幾日開咗好多次會，一直都拿唔定主意，究竟我哋三間分店應唔應該開門呢？罷工唔開，但又怕有熱血細路肚餓冇嘢食，想繼續提供「我愛香港」免費套餐……；照開門，又怕大家誤會咗我哋唔支持今次活動……

我哋討論咗好耐，一時就話罷啦，一定要支持到底，一時又會話唔係喎，又有其他原因值得開喎……

咁我哋而（依）家有個決定——就係照開，因為我哋覺得，每個人都有不同嘅崗位，有人負責救火，有人負責拎水，有人負責急救，咁我哋嗰三間舖，係應該做最後嘅食物支援。雖然都唔係話幫到好多，但好似人人出少少力，就可能推動到少少，希望大家唔好覺得我哋好傻，亦唔好介意我哋出嘅力唔係好大。

【通告】

【2019年8月5日 星期一】

1 所有分店將會繼續提供「我愛香港」免費套餐，而當日之供應時間會順應提早由08:00開始至21:00。

**真•細路如需要外帶給其他正在夢遊的真•細路，每位上限增加為8盒。

2 當日所有公司員工，無論以任何原因需要請假，當然亦會無條件獲批淮（准）有薪假期。

**基本法第3章第27條清楚表明：

香港居民享有言論、新聞、出版的自由，

結社、集會、遊行、示威的自由，

組織參加工會、罷工的權利和自由。

民主之精神，

莫過於能確切表達民之公意。

香港人加油

渣哥一九九六」

（即時娛樂）