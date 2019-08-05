【盧凱彤逝世1年】林二汶悼念故友：不見不散 (12:23)

去年今天，盧凱彤（Ellen）從跑馬地寓所墮樓身亡，終年32歲，消息震驚娛樂圈。今天是Ellen的忌辰，她的生前好友林二汶在社交網貼相並撰文悼念：

「2018年8月5日這個時分，我還未睡，應該剛剛看完Bob Dylan的演唱會吧。心中還在想『可以現場看一次這個活著的傳奇，真是萬幸。』看完演唱會去喝杯東西，就如一直以來看演出的習慣，回到家都凌晨兩三點了，倒頭便睡。7:36am，我扎醒了一次，一醒來看看時鐘，完全不理解『7:36』是什麼意思，我以為自己睡到黃昏，看看窗外，天微亮的。花了一分鐘才知道，原來自己突然扎醒，

於是再睡去。12:16pm，我醒來看看電話，看到一句『請告訴我這不是真的。』然後我的生命徹底改變。

2018年8月5日12:16pm。

你知道嗎？我變了很多，很多很多。大概你現在看見我，你不會認得我的心，不過，你從來不會不認得我，尤其我的內心，你從來只看我的內心。什麼改變也好，我們大概也只會相視而笑，有的沒的說說故事，然後回到我們的平安，你我之間的平安，是唯一不會改變的事。記得嗎？我們一起就出奇地平靜，人生什麼風浪，不過是擦身而過的微風，不是嗎？人生有這樣一個連結，多短暫也好，我們有過。

剛剛獨自再看一次《avengers：endgame》pepper跟ironman說：『you can rest now, we’re gonna be okay.』不知道為什麼我很難過，我覺得這句對白錯了。有你在，一定會不一樣，我有18年證據。只是，我們都無能為力去改變一個病。

一年，一整年。我明白有很多事情我都不懂，越（愈）來越（愈）明白。我不懂的，你都懂了嗎？七十歲牙都掉下的時候，我會如我們約定，在海邊喝啤酒等你。

不見不散。」

（即時娛樂）