【盧凱彤逝世1年】林二汶悼念故友：不見不散 (12:23)

next

去年今天,盧凱彤(Ellen)從跑馬地寓所墮樓身亡,終年32歲,消息震驚娛樂圈。今天是Ellen的忌辰,她的生前好友林二汶在社交網貼相並撰文悼念:

「2018年8月5日這個時分,我還未睡,應該剛剛看完Bob Dylan的演唱會吧。心中還在想『可以現場看一次這個活著的傳奇,真是萬幸。』看完演唱會去喝杯東西,就如一直以來看演出的習慣,回到家都凌晨兩三點了,倒頭便睡。7:36am,我扎醒了一次,一醒來看看時鐘,完全不理解『7:36』是什麼意思,我以為自己睡到黃昏,看看窗外,天微亮的。花了一分鐘才知道,原來自己突然扎醒,

於是再睡去。12:16pm,我醒來看看電話,看到一句『請告訴我這不是真的。』然後我的生命徹底改變。

2018年8月5日12:16pm。

你知道嗎?我變了很多,很多很多。大概你現在看見我,你不會認得我的心,不過,你從來不會不認得我,尤其我的內心,你從來只看我的內心。什麼改變也好,我們大概也只會相視而笑,有的沒的說說故事,然後回到我們的平安,你我之間的平安,是唯一不會改變的事。記得嗎?我們一起就出奇地平靜,人生什麼風浪,不過是擦身而過的微風,不是嗎?人生有這樣一個連結,多短暫也好,我們有過。

剛剛獨自再看一次《avengers:endgame》pepper跟ironman說:『you can rest now, we’re gonna be okay.』不知道為什麼我很難過,我覺得這句對白錯了。有你在,一定會不一樣,我有18年證據。只是,我們都無能為力去改變一個病。

一年,一整年。我明白有很多事情我都不懂,越(愈)來越(愈)明白。我不懂的,你都懂了嗎?七十歲牙都掉下的時候,我會如我們約定,在海邊喝啤酒等你。

不見不散。」

(即時娛樂)