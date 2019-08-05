【與偶像割席】陳曉東稱不參與「紛爭」 粉絲不滿砸爛CD泄憤 (14:56)

譚詠麟（阿倫）﹑鍾鎮濤（阿B）和梁家輝，於6月底曾出席撐警活動，對他們的粉絲帶來衝擊，有部分人不認同他們言論，並感到失望，甚至將阿倫和阿B的黑膠碟毁掉泄憤，正式跟偶像割席。

近年轉戰內地市場的陳曉東（東東），昨天在facebook貼了國旗照片，以表愛國之心，他留言：「愛國愛港。反對暴力。❤️ #紛爭 我不參與 #喜歡與否隨便！」

此言一出惹來不少粉絲不滿，又表示感到失望和心碎，有fans索性砸爛東東的CD泄憤，更留言說：「小學睇到你依家，無野（嘢）好講。」東東亦回覆對方：「丟掉的時候包些保鮮膜，別刺到倒垃圾的人，or包好d（啲）總之。」該fans又回覆東東：「我自有分寸 專心搵人仔吧。」

同時亦有粉絲失望說：「你係我唯一既（嘅）偶像，你返左（咗）大陸咁多年 都估到你會染紅 你講完愛國愛港 之後一句紛爭我不參與？不參與你就唔好出聲啦 對你做法極度失望。」

另一粉絲亦說：「由你出道開始支持你到現在，香港當前狀況下，你的中國式良知表露無遺。盡力去賺錢吧！這是你想要的！」﹑「對你好失望 浪費我青春 放心我會包好先掉」﹑「明白做藝人不能得罪當權者同有勢力者，對政治避而不談好、中立好，冇所謂，但唔需要自己無啦啦衝出嚟post啲咁矯情嘅圖片同說話。你係咪住得大陸耐，睇唔到香港主流民意？呢啲攞去微博post啦，呢度係fb呀！」

（即時娛樂）