【8‧5三罷】商台港台部分DJ罷工 節目改播歌為港人打氣 (15:56)

有部分商台和港台DJ包括森美﹑小儀和王耀祖（右圖），今日放假或響應罷工。（網上圖片）

有網民發起今天全港大罷工，並在多個港鐵站及主要陸路交通幹道，進行不合作運動。

香港電台和商業電台都有十數名DJ，署名表達支持罷工，部分電台節目受到影響，直接「開天窗」。叱咤903昨晚已在facebook留言稱：「受主持人罷工影響的節目，一律改為『叱咤903 留給香港的時代曲』。」

由森美、阮小儀和Marco主持的《早霸王》，由於森美身在外地，而小儀和Marco都參與罷工，節目最終改為播放歌曲，有錄音聲帶交代說：「主持人因事請假，節目《早霸王》暫停一天，改為播放香港的時代曲，為香港加油。」隨後的《叱咤樂壇》和《口水多過浪花》亦只會播歌。

商台DJ Vani亦請假去了台北慶祝生日，Vani在社交網貼相說：「今年生日，我把收到的所有祝福都送給香港。」而Vani好友吳奇隆亦為她慶祝，令Vani十分開心：「這個叫吳奇隆的人一直沒變，廿多年來一直叫我『低B女』！他是個超級大大好人，還是給我當年識於微時那份溫暖又單純的情誼！」

另外，港台節目《瘋Show快活人》3位主持中，貴花田和曾志豪參與聯署罷工，而公務員身分的王耀祖表示，不方便參與聯署，但亦請假缺席，節目交由蔡敬雯主持，期間主要是播放正能量的歌曲，以及交代最新的交通和天氣消息。隨後的《騷動音樂》、《敏感時刻》等都是「真空」狀態。

（即時娛樂）