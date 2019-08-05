【浪費舊愛青春時間】張致恒向April真誠道歉：對不起 (18:54)

張致恒（Steven）自爆與未婚妻雯雯育有3個多月大兒子後，隨即被「正印」梁皓恩（April）及其他女友Moon、C小姐等群起控訴，爆他一腳踏五船兼借錢未還，形象跌入谷底。Steven繼昨晚貼文開腔護妻兒後，今日傍晚時分，他又在instagram連貼兩個post，向April公開道歉，他在第一個post先說：「在這件事上面，我一直沒有和April分手，這是我不負責和惡劣行為。

一直以來她都以為我係和她一個人拍拖，去到我公開事件，才發現原來一直以來都被蒙在鼓裏，浪費了佢嘅青春、佢嘅時間，我明白我做過嘅錯係唔應該原諒，但係我都要喺度好真誠嘅同April講一句：對不起！」

之後Steven再寫另一個post，再說：「過往曾經有過好多負面新聞。尤其是今次係（喺）呢件事上邊影響左（咗）好多人，亦為大家帶來負面情緒，在此我感到萬分愧疚。

在此事件上我想澄清：

被欺騙嘅包括我既（嘅）未婚妻雯雯，我欺騙他（她）我早已和April分手。

我講大話欺騙其他女生，說她用小孩威脅我和她結婚，但事實上我未婚妻從來沒有用小孩威脅過我任何東西，小孩是我堅決生下來的，他一直原諒、遷就、忍讓我。我希望一些對她失實的指控可以暫停。」

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（即時娛樂）