【臥底旅行團再出發】盧頌恩被識穿 李尚正鬼馬露點 (21:45)

香港開電視人氣節目《臥底旅行團2.0》，由李尚正伙拍盧頌恩（妹頭）扮鬼扮馬，裝扮成普通「團友」參加平價旅行團。不過，節目重點不是介紹旅遊名勝，而是發掘跟團過程中的騎呢趣事，為觀眾帶來無限笑點及共鳴，節目自播映以來，贏盡口碑！

《臥底旅行團》系列自2014年首播，其後播出的《Cheap Cheap臥底旅行團》、《High High臥底旅行團》亦獲不少迴響。今次的《臥底旅行團2.0》，李尚正與妹頭再玩大啲，化身林子祥、林亞珍造型，亦會打扮成卡通人物白雪公主及《冰雪奇緣》的Elsa，單是造型已十分鬼馬，阿正更半裸露點現排骨身材。妹頭表示：「因為《臥底旅行團》已拍攝了很多輯，我哋『臥底』身分被揭穿咗，好多團友都認得出我哋，惟有打扮不同造型上陣，延續『臥底』身分。」

阿正與妹頭於《臥底旅行團2.0》除了參加短線內地團外，也參加了五日三夜平價緬甸團，由深圳夜機出發。妹頭表示今次荒誕之處，是每次在景點遊覽只逗留短短20分鐘，相反每到購物店就逗留兩個鐘。問她拍攝以來最深刻的「旅程」？妹頭說：「印象最深刻當然是1蚊團，畀1蚊團費，另外導遊費每日都係60蚊，仲送行李箱、吸塵機，不過原來跟呢啲團好辛苦，每日洗腦式帶你上堂、購物，好悶，差唔多每日都要上5堂，名副其實用時間換取禮物。」

（即時娛樂）