【鋼琴自彈自唱】首場故障頻頻 容祖兒哽咽：計劃趕不上變化 (23:10)

【今晚直擊】容祖兒首場演唱會，聲效、服裝和舞台頻頻出現問題，開場不久，她換上白色泡泡拖尾晚裝，唱完《再見我的初戀》後，要求控制台為她調整耳機聲音，並向觀眾解釋：「不好意思，第一場，好多事情未調整好。」當她唱完《逃避你》時，她烏龍想落台換衫，控制台立叫停她，她才醒覺還有首《搜神記》未唱。此時台上中央的機關舞台出現台板凹凸不協調，祖兒說：「是不是只唱歌都抵睇呢？不用跳舞，講笑，等整番個台，就跳畀大家睇。」她換過舞衣，繼續邊跳邊唱多首歌曲，期間她與舞蹈員站在出問題的凹凸台板上跳動，台板有點搖晃不定，令人擔心。

祖兒之後換上黑色拖地晚裝唱《牆紙》，幾位工作人員在她身後調整耳機，她說：「呢個是我人生最Crazy演唱會，有好多技術上不足，萬分抱歉。」她隨即有點哽咽說：「噚日有Full dress綵排過，想不到今晚情況更差，有機件故障，你們想不想我繼續做，還是想買飛再來過？其實我準備好耐，但有句說話『計劃趕不上變化』，本來我為大家彈琴，但個琴升不到上台，我的團隊好努力搶修緊，我知道好多觀眾遠道而來，不想大家掃興。」幸好最終準備好鋼琴，她自彈自唱《啜泣》，初時她有點緊張，後來順利完成，獲觀眾報以歡呼聲，她開心笑說：「多謝大家，做演唱會想有突破，我原本想整個演唱會自彈自唱，所以上年開始練琴，這首歌直至昨晚才練好，發覺彈琴是好Crazy的事，所以只彈一首，做樂手要有熱誠、天份、功力。」

(即時娛樂)