【那些年】38歲陳茵媺曬16歲學生照 宋熙年大讚無變過 (12:17)

現年38歲的陳茵媺(Aimee)於2013年下嫁陳豪,婚後育有二子一女,有「Super Mom」外號,過著幸福生活。陳茵媺昨晚在社交網分享16歲高中照片,好有那些年feel,留有一頭長髮,樣子清純到不得了,獲宋熙年留言大讚跟現在一模一樣。

陳茵媺開心留言:「What will you tell your 16 year old self if you went back and saw her?I will choose to say,don't worry ...Your dream does come true but now you got kids,you just need to work a little harder to push it to the next level.#workaholic #girlpower #oldphoto #highschool #greattimes #toronto」大致意思是講如果見到16歲的自己會說些什麼,她就會選擇說不要擔心,你已夢想成真,現在你已有了孩子,只需要更努力地將它推向另一個層次。

