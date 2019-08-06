【紅館個唱】歌神擔任嘉賓 祖兒自爆曾撞花學友座駕 (13:15)

容祖兒18場紅館《PRETTY CRAZY演唱會》昨晚首場開騷，打頭陣嘉賓請來「歌神」張學友，令全場起哄。當祖兒唱出《這麽近那麽遠》時，原唱者學友隨後登場，全場響起熱烈歡呼，祖兒稱與學友同台似發夢，學友說：「我多謝祖兒就真，呢首歌我寫的，她唱我的歌幫我增加版稅，其實我們差一輩。」祖兒又稱讀中學已唱他的歌，學友即笑說：「通常別人說讀小學聽我歌，父母聽我的歌長大。你多唱我的歌，下次我再來你的演唱會。」

祖兒更自爆曾駕車不慎撞花學友的座駕，學友笑言記得此事，又重提楊生當年介紹祖兒時只是新人，往後十幾、廿年都未有機會合作，今日祖兒已變成別人的偶像，讚歌迷識揀，「我是挑剔的人，不容易讚人，但我覺得祖兒是現今樂壇具備所有條件的歌手，對唱歌有熱誠、謙虛、努力，以前睇她訪問，自認跳舞硬手硬腳，好似講緊我，我跳舞都似嚿木，現在她跳舞，大家對眼離不開她，她是我後輩，她都好值得其他後輩學習。」

祖兒感覺學友擔任今次個唱嘉賓，等同入行20年的最好分紅，學友向楊生講笑：「嗱，要出花紅畀我！」又再爆在健身室遇見祖兒時，怕怕醜醜邀請他做嘉賓，自己亦一口答應。」之後二人再合唱一曲《真情流露》。

（即時娛樂）