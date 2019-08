【不甘心】發文細訴頭場感受 容祖兒：只發揮到三成功力 (13:52)

容祖兒18場紅館《PRETTY CRAZY演唱會》昨晚首場開騷,由於舞台出現嚴重故障,導致她要遲一小時上台,完騷前更宣布下周一(8月12日)放棄休息假期,請頭場觀眾免費再入場睇一次十全十美的演出。

祖兒今日在社交網發長文,細訴自己感受:

*錯體郵票* 休息一晚 好好整頓了自己的心情 ~~~~~~ 昨天是pretty crazy演唱會的第一場 臨出場時的心情非常複雜 我們努力多時就為這刻的來臨 腎上腺素以倍數激增

另一方面 因今次台上的所有機關的規模都比以往來得複雜 亦因颱風的關係 延遲了整個舞台搭建的進度 在從沒有完整run through的情況下 我能預計 首場會有不同類型的狀況出現 不過我告訴自己 發生什麼都一定要冷靜去處理 不能焦急 深呼吸過後一鼓作氣就開始整個奇妙旅程 完成第一part quick change的時候 FM不停在我耳邊告訴下一part千萬不要走到台中 我預感已有不妙 原來我們的中台在降下之後發生了嚴重故障 不能變回平地 整個舞台只剩下最外面的圓可以讓我走動 接下來的整晚演出我也只能以歌會友 以及少量的舞步去應付 還有幾經波折才可以升上來的琴 在中途唱牆紙的時候更一度連耳機都沒有聲音 那一刻我承認自己有點不知所措有點崩潰 因自覺愧對觀眾 但我心裡面的聲音還是告訴我千萬不能亂 The Show must go on 唱到最後一首歌前 我決定放棄8月12號的假期 邀請所有觀眾到時再來到紅館 欣賞一個完好無缺十全十美的prettycrazy ~~~~~

我想說的事情是 意外真的不能避免 但人力可以做到的 昨晚每一位台前幕後的手足都已做到極致 在此衷心感激 包括我親愛的觀眾 當然 昨晚一定不能稱它為一個十全十美的演唱會 甚至只發揮到三成的功力 是萬分的不甘心 但一方面証(證)實了 要把昨天所有的危機處理過來 少一天的經驗都不能 所以這20年我絕對沒有白過 那一刻就算有多麼的激動 我都要表演出專業 這就是我們的守則 這是我的崗位

另一方面 亦是整個演唱會最可貴的 就是觀眾朋友們對我的愛和通情達理 你們讓我更有力量迎接接下來的十八晚 感謝你們一直陪我成長 這張錯體郵票雖然不能寄到信 但只要你昨天有入場去見証(證)過 你們就知道什麼是獨一無二愛的力量 塞翁失馬焉知非福 今晚繼續努力 台前幕後加油 齊齊good show !!!!!

(即時娛樂)