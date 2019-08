next

許懷欣(Ryan)去年11月自爆患膀胱癌並已做手術,今年6月他出席活動時表示今個月會再去檢查,而5年內每半年要檢查一次。

Ryan今日在社交平台上載去醫院檢查的報告圖片,同時宣布好消息,他的癌細胞已經全部清除,令人替他高興。他開心留言:「Six month bladder cancer cystoscopy check this morning, all clear so far!!」

(即時娛樂)