【最後一個知道】琦琦憶任達華遇襲：係我人生最難過時刻 (19:36)

琦琦憶起老公任達華當天受傷情況，她直言當時是最後一個才知道消息的人。（鍾偉茵攝/資料圖片）

【今日直擊】任達華（華哥）早前在中山出席活動遇襲受傷，被人用利器刺腹及右手四隻手指，經過治療及留院後，目前華哥仍在家休養。今日他的太太琦琦出席活動，她表示老公慢慢康復中，但仍需一段時間才可復工，而受傷的手指要做物理治療。

琦琦和囡囡任晴佳每天陪伴華哥，琦琦自爆之前不懂煮飯，但現在為華哥學煲湯，她說自己上網學習，又笑言對老公「五星級服務」；華哥也認同太太廚藝，令琦琦大為開心。

問到琦琦的工作有否受照顧華哥影響？琦琦說：「老公最重要，旅行和海外的工作全部暫停，難得老公有假期，要陪他。」華哥有否呻悶？琦琦說：「不會，有我和女兒陪着他，他又可以看戲，跟狗狗傾偈和玩，我和女兒都煮東西給他吃，所以他在家休息，也很開心。」

談到華哥受傷當天，琦琦指她是最後一個知道的人：「華哥不讓同事話我知，怕我擔心，但老闆（楊受成）說不可以，一定要告訴琦琦，因為華哥做手術，要獲家人同意。我當時在北京，正收拾行李準備去上海，未接到電話前，正在充電的手機，突然彈出一條華哥受傷的消息，我打電話給華哥和他身邊的同事，都聯絡不上，最後打通了，知道他受了傷，那時是我人生最難過的時刻，好驚，我又不在他身邊，我說一定要和華哥視頻。」

（即時娛樂）