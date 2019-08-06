彭浩翔自稱「護旗手」 網民極度失望：會掉晒你嘅書 (21:12)

不少藝人包括成龍﹑陳偉霆﹑王嘉爾（Jackson）﹑Angelababy（楊穎）和陳曉東等，近日為表愛國心，紛紛在微博轉發有關「五星紅旗有14億護旗手」內容，並聲稱自己是「護旗手」。

曾拍過《低俗喜劇》﹑《香港仔》和《志明與春嬌》等電影的導演彭浩翔，亦在微博轉發「護旗手」內容，而「彭浩翔工作室」亦有轉發該內容，內地網民當然力讚，不過有不少香港網民在彭浩翔的facebook洗版式留言，直言對他感到失望。

有網民揶揄他：「唔見你貼在FB嘅？」﹑「我希望係假！由你第一套《買兇拍人》開始睇你既（嘅）電影到而（依）家..」﹑「你咁醒預左（咗）我地（哋）一定有反應，同時你都預左（咗）後果，所以我無其他野（嘢）再寫落去啦！你嘅書我會掉晒佢，包括你個（嗰）套劇本集。#我第一次覺得你係我師兄係我嘅羞恥」﹑「彭大導，支持你做李力持接班人，加油護旗」﹑「志明橋上的護旗手，襯到絕﹗﹗」﹑「真心失望，純港產片的可貴，是背後的堅持和骨氣。」

曾跟彭浩翔合作過的杜汶澤，今晚亦在facebook以「每個人一生中總會遇到幾個人渣」為題，不點名爆粗怒斥，阿澤更揚言今日是6月以來最嬲的一天。

（即時娛樂）