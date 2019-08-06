轟彭浩翔傷害香港人感情 杜汶澤爆粗：我絕對唔會原諒你 (23:51)

曾拍過《低俗喜劇》﹑《香港仔》和《志明與春嬌》等電影的導演彭浩翔，今午在微博轉發「護旗手」內容，並自稱「我是護旗手」，獲內地網民激讚，但香港網民直言感失望。曾跟彭浩翔合作過的杜汶澤，今晚在facebook以「每個人一生中總會遇到幾個人渣」為題，不點名爆粗怒斥，阿澤更揚言：「6月以來我最嬲係今日。」

到今晚11時，阿澤再更新facebook留言，強調之前自己沒有開名，令傳媒誤會，阿澤說：「我無鬧其他人，因為嗰班人主要係做大陸人生意嘅，我無意見，亦無感受，亦唔意外。我係X你彭浩翔一個啫！因為你自己投資拍賀歲（片）就標榜自己為香港人而拍，咁X有型？叫人支持本土電影？

響香港同你個出人血饅頭T-shirt嘅兄弟鄒凱光開talk show賺香港人錢！你有乜資格響我面前X王晶呀？王晶至少夠膽講佢唔志在香港市場！好你多多聲！我真係睇住你大睇住你壞呀！XX仔！響呢個時期，你做一樣咁傷害香港人感情嘅事，我絕對唔會原諒你！」

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鄒凱光今晚亦在fb開live，他意有所指說：「我認為呢個時勢世界，已經非我哋想像，亦唔係我哋表面望到嘅東西，唔係望到係咁就咁，好多嘢我哋冇選擇，正所謂『躺著都中槍』。我自己肯定相信，有啲人突然會180度轉變，係冇理由，係佢決定晒原因，我會選擇理解，講真，當人哋選擇咗人哋選擇，就算我唔尊重，但我會理解，我知點解要咁樣，但係當然大家可以有心態及諗法。嗰個香港市場係咪真係決定離開呀？走呀走呀咁呢？呢個係憂慮咗好耐，再諗啦﹗一單還一單啦﹗我面對嘅嘢唔係好多，但有啲人唔係面對自己，要面對公司同事，或者面對好多商戶品牌，唔係拍枱行咗去，一句我要公義或whatever，然後唔理其他人呢？所以彼此也在捱，總有佢難處，大家理解就理解，唔理解就唔理解。」

（即時娛樂）