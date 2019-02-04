【要求封殺】內地網民斥撐「港獨」 李佳芯：這二字從不曾在我腦海或心裏出現 (12:39)

36歲無綫視后李佳芯（Ali）於6月在微博，寫有「內心是什麼，所看出的便是什麼。每當遇事不順心，看人不順眼，想想道路之闊窄多寡，在於心胸。少一點憎惡，多一點愛心，世界也因而漂亮。有時候，扭曲了的不是世界、是人心。」的貼文，與及在Ig叫人登記做選民的post，竟然觸動不少內地網民，認為她聲援反《逃犯條例》修訂的示威活動，有支持「港獨」的意思，留言叫「支付寶取消她的代言人身分」、「滾出中國」、「滾蛋死港獨」及「封殺你」等，指責相當嚴重。

李佳芯今早同時在微博及Ig回應指責，「在連日來都在通宵拍攝，身心疲累，每次見到現在發生的矛盾與衝突，確實感到痛心。我本不擅言詞，但眼見越（愈）來越（愈）多不實訊息出現，為免導致不必要的紛爭，我想作一次釐清。有關「港獨」的指控，這二字從不曾在我腦海或心裡（裏）出現。從前沒有、現在更沒有。紛擾和誤解都是我不願見的，我只想重見那個和平、安寧及守望相助的香港。希望人與人之間能夠多一點愛，少一點紛爭。也要感謝一直以來默默支持我的粉絲，以及關心著我的人。感動是大家對我的著緊，讓我感到幸福。作為藝人，希望愛護我的人別再備受壓力，而我會繼續努力做好我的工作。」

（即時娛樂）