【明爭？】要古仔客串音樂劇 鎮宇叫謝安琪阿田免問檔期 (14:58)

吳鎮宇（左起）、古天樂及張家輝在台上已high爆。（鍾偉茵攝／明報製圖）

由文偉鴻執導，劉偉強監製，古天樂（古仔）、張家輝、吳鎮宇、馬德鐘、王君馨、袁偉豪、張寶兒及蔡潔等合演的電影《使徒行者2諜影行動》，昨晚於九展舉行首映禮，一眾無綫藝員現身支持，場面熱鬧。

古仔、家輝及鎮宇三大男主角一起受訪，古仔自爆在緬甸拍攝最後一場爆炸戲時，右手被玻璃割傷，流血不止，因為擔心傷及神經線，故送院醫治並縫了3針，幸沒傷及神經線。鎮宇在旁開玩笑窒古仔，他說：「縫3針就唔好講啦，我拍文戲鋸扒傷到隻手指尾都縫了2針，在元朗拍我不放心，坐直升機去瑪嘉烈醫院求診。」

家輝稱在西班牙拍攝時為了貼近古仔的膚色，在烈日當空下曝曬，但也低古仔兩度。古仔笑言家輝用心良苦，是怕燈光師打燈太辛苦，他惟有不曬燈，狂敷面膜去配合。

提到有觀眾講明古仔做謝安琪個唱嘉賓才購票，古仔表示不知道會否做嘉賓，其經理人稱洽談中；至於田蕊妮亦有意邀請他，古仔同樣表示不知道。在旁的鎮宇又搭嘴說：「我個音樂劇都欠人，叫古仔過來客串1、2場戲，未知做什麼角色，要睇是日餐單。古仔要幫我，所以謝安琪和田蕊妮免問，音樂上都會有明爭暗鬥的。」

（即時娛樂）