第二場個唱順利完成 容祖兒：舞台像火鳳凰一樣重生 (17:08)

容祖兒為慶祝入行20周年，於紅館舉行演唱會，由於頭場聲效和舞台故障頻生，祖兒宣布加開下周一（12日）一場，補償給首場觀眾，合共舉行19場個唱。昨晚祖兒如常舉行第二場，並施展渾身解數落力演出，兼「機關」開盡，將頭場沒有的舞台效果及大型歌舞，呈現觀眾眼前，可謂交足貨。昨晚捧場嘉賓包括楊受成夫婦、鍾欣潼、關智斌、鄭希怡與女兒梁浸浸、林二汶、黃偉文、楊政龍及菊梓喬等。

演唱會於晚上8時50分開騷，祖兒開場不久幽自己一默：「歡迎大家來到......應該說第二場，還是怎樣呢？第一場你們沒看到真的浪費了，因為是特別版，我都未試過在紅館齋唱歌、只是跳了少少舞便收工了，但最奇怪是所有觀眾都看得很開心，我還聽到有人說這樣已經值980蚊喇，甚至坐山頂的朋友都說正。但看完這晚，有齊所有的機關、舞蹈，我告訴你們，9000幾蚊都會說抵，（票價）還會不停升。」

這晚的鋼琴終於成功升至台的半空，還配上煙花效果，祖兒自彈自唱《啜泣》後即鬆一口氣，粉絲叫她開多場，祖兒自嘲：「我本身開18場，現在已經破了自己紀錄開19場，希望不要20場喇，啋！」

唱出連串金曲期間，祖兒走到台邊跟觀眾握手，期間發現好友關智斌，她不忘為對方打氣：「大家給點掌聲關智斌得唔得？過多兩、三星期就到他開騷。」之後，祖兒坐上吊車在紅館半空繞場一周，跟山頂位的朋友近距離接觸時，發現「火龍果」張敬軒在控制台，大叫對方合唱，軒仔隨即為她和音幾句，祖兒高呼：「I love you，多謝你張敬軒。」

首場被cut的「Pretty Crazy」跳舞medley也完整呈現出來，祖兒穿著首次亮相的服飾，與20多位雜技表演者吊在半空中演出，後者更隨著音樂在繩上做出高難度動作，場面壯觀，讓觀眾拍爛手掌。之後祖兒除外套，以一身白色性感舞衣，跟一班舞蹈員勁歌熱舞，將氣氛推至高點。這晚演出過程順利，祖兒臉上不時展露笑顏，去到尾聲，她向觀眾說：「無論你們覺得今（昨）晚好不好看，但我可以很肯定講，我已經付出我的所有和全部給大家。」演唱會最後唱出《心淡》，個唱於11時50分結束，祖兒唱足3小時。

今午祖兒在instagram抒發感受：「我的舞台昨晚（6日）正式將火鳳凰一樣得到重生 我們全體人員感覺到非常興奮 感激昨天晚上到來的觀眾朋友希望你哋看得過癮感覺瘋狂 正因為之前的不完美 我更加覺得在這個舞台上所有的一切來得更加得來不易 承諾我們只會做得更好 不只值回票價更會以倍數急劇上升 感激每一個為這個演唱會付出每一滴汗水絲毫沒有怠慢的工作人員 第三晚我們繼續加油。」

相關新聞：【羅文徒弟】祖兒孖師兄伊健獻Sing 發放獅子山下精神

（即時娛樂）