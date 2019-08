今日是農曆七月初七、七夕情人節,周杰倫與太太昆凌趁機隔空互冧,甜蜜放閃。周杰倫先在社交網上載一張他跟昆凌的背面照,昆凌單手搭著老公膊頭,兩人悠閒地欣賞眼前景物,周杰倫留言:「祝大家七夕情人節快樂 天天都是情人節 這時候告白氣球這首歌只屬於你的 @hannah_quinlivan(唉呦 好肉麻啊)」但昆凌卻沒情趣說:「這首歌我聽膩了 需要來點新的 #敲碗」

不久,昆凌也在自己的社交平台分享夫妻二人合照,她同樣是用單手搭著老公膊頭,並說「You are not only my partner, but you are also my best friend, my partner in crime… #happychinesevalentinesday @jaychou(你不但是我的伴侶,也是我最好的朋友,一起共患難的朋友)」周杰倫搞笑回應「哈哈 誰會翻譯My partner in crime」,有網民笑指昆凌是說周杰倫偷走了她的心。

(即時娛樂)