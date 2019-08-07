【扮大牌？】不甘心被抹黑 朱晨麗：要炒作 走遠點 (19:50)

朱晨麗與龔嘉欣最近合作拍攝無綫劇集《大醬園》，龔嘉欣於7月中在社交網發文，疑暗窒朱晨麗扮大牌，她自己不舒服、不夠休息亦照樣開工；相反，朱晨麗甩手骹及中暑就要休息，又要其他演員遷就開工時間。

朱晨麗今日忽然在微博發文，她說：「拍攝劇集《大醬園》四個多月以來，經歷了日曬雨淋，真的非常辛苦，每天累到甚至連網都不想上（也沒有時間上）！這麼辛苦，數數手指，我的確有一次是因為拍攝，而導致發燒中暑進了醫院，所以逼不得已的情況下才和劇組請了一次假...（說明*全劇僅僅請了那一次假）而那一次也得到了劇組的體諒，並且劇組及時做出了調整。做主角不容易，而且我深知吃得苦中苦方為人上人這個道理！所以一直以來，盡量分享正能量給大家，再辛苦也不喜歡那麼多抱怨，也不願意去解釋那麼多！但由於最近總被一次又一次的無辜抹黑，也令我明白一個道理，沉默不解釋，並不能夠平息事件～多餘的話也不想說了，只希望各種斷章取義的猜測或者抹黑，請不要跟我搭上邊好嗎？要炒作，走遠點！不送！謝謝！」

相關新聞：【邊個扮大牌？】被指撰文暗窒朱晨麗 龔嘉欣：唔想牽涉是非

（即時娛樂）