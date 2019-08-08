【珍惜黐身時刻】細仔一歲生日 李蘊：唔捨得你長大 (12:21)

李蘊細仔羅明新（小新）今日一歲生日，她聯同老公羅章冠及大女羅紫晞為囝囝慶生，兩公婆超肉緊惜小新，姊姊亦嘟咀送吻，一家四口相當溫馨。

李蘊在社交網有感而發：「8/8今日我個寶貝仔小新一歲啦！一年前今日你好乖自己揀咗個好日子好時辰面世！媽媽只係劇痛咗三個鐘就生咗你出黎（嚟）！（生家姐痛12個鐘）因為你係蠶豆仔加上全母乳，所以黃疸時間比較長！中間又見醫生又抽血，媽媽見到你咁細隻手仔比姑娘拮咁多次都好心痛！好彩到兩個月完全退黃！

雖然係第二胎，好多嘢之前都同家姐經歷過，但每個月見到你學識一啲新嘢我都仲係好似第一次做媽媽咁興奮！雖然你一歲都仲係周圍爬未識行（家姐一歲就自己行）但係你已經好叻仔，見你每日都有進步！牙牙學語！我哋全家人都會陪你慢慢成長！唔使急㗎

我成日都話有家姐的弟弟像個寶！晞晞對細佬真係十分愛護有加同禮讓！作為媽媽見到咁樣，真係覺得前世可能做咗好多好事，今世生到一對咁乖咁可愛嘅寶貝 我好感恩！

由於你係男仔，痴（黐）住媽媽嘅時間只係頭幾年，比起女仔，男仔會比較快獨立同埋好快就會有自己圈子自己朋友，所以我好珍惜你而（依）家痴（黐）我嗲我嘅每一刻！特別係餵奶嘅時候，相信係呢一世我同你關係最親密最甜蜜嘅時候！仔～我已經唔捨得你戒奶唔捨得你長大！不過人總要向前看！

今日你一歲啦！媽媽祝你生日快樂 身體健康！開心成長！爸爸媽媽會盡能力比你同家姐最好嘅成長環境同平等嘅愛！你乖乖哋同家姐繼續融洽相處就得啦！I LOVE YOU SO MUCH我的前世情人！」

（即時娛樂）