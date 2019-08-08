【難得好對手】Sing撐祖兒險被搞喊 千嬅：唔like唔會嚟 (15:27)

容祖兒昨晚（7日）舉行第三場紅館個唱，請來被視為樂壇競爭對手的楊千嬅做嘉賓。祖兒介紹千嬅出場時表示：「人生像一場競技賽，我的跑道上有很多同我一齊跑的跑手，有一些跑手同你距離特別近，一時你跑快啲，一時我跑快啲，今晚嘉賓佢同我一路跑住，喺我歌唱生涯上，如果我無遇上佢，我未必有這樣的速度跑咁快。今日我同佢雙劍合璧，希望曾經有一刻我都畀過佢好大動力，令佢跑得快啲。希望大家用最大掌聲，歡迎我今晚嘉賓楊千嬅。」

祖兒與千嬅繼而合唱《假如讓我說下去》，千嬅唱完後表示：「多謝你請我來這個20周年party﹗你爭啲整喊我，你依家講嘢叻咗喎，好開心喺工作路上遇到你，我可以見證你每個階段的進步，同埋睇住你一路成熟。作為一個歌手，20年唔長唔短，20年更加係一個女人最緊要時間，我都好感謝你路上畀到好多動力我，以前我哋唔係好多機會相處，好多嘢我都冇同你分享過，見面成日都係『Hi』、『Bye』，但係最近10年，大家見面機會多咗，溝通時感受到大家都互相成熟咗，人生路上難得遇到好對手，會令自己進步。所以你唔好多謝我，我應該多謝你先真。好開心分享你這一分鐘成功。」

祖兒全程只在旁聽，一直口啞啞接不上來，最後她笑說：「你睇千嬅真係好勁，佢喺度，我係唔使講嘢……聽講有首歌你都好like，所以我哋特別揀來唱，大家真係要多謝千嬅，唔係佢真係聽唔到呢首歌。」千嬅稱：「我like，唔like我唔會嚟啦！人生就好似連續劇，雖然無人能編自己劇本，但我好開心今晚同祖兒一同編寫這首歌的回憶，送畀大家《連續劇》。」

此外，祖兒昨晚坐飛船升上半空跟山頂觀眾合唱時，竟然發現自己弟弟身處其中，即叫工作人員遞咪給他，開心大叫完成其中一個心願，就是在紅館跟弟弟合唱。

（即時娛樂）