《雙魂》吉隆坡凶宅取景拍攝 衛詩雅遇怪事嚇破膽 (17:11)

由衛詩雅﹑林德信﹑吳耀漢﹑吳浣儀和關寶慧演出的驚慄懸疑電影《雙魂》，將於8月22日上映。電影於馬來西亞取景，更到「吉隆坡三大凶宅」之一的荒廢大宅，拍攝主要戲分，眾演員直言是膽量挑戰；衛詩雅與關寶慧表示於拍攝現場，曾遇靈異事件。

電影講述衛詩雅與吳耀漢及吳浣儀一家，居住在該大宅的某一間分租房，故大部分戲分都在大宅內拍攝。衛詩雅透露由於大宅太猛，故劇組早已安排當地一位驅鬼大師「駐場」，她表示︰「因為二樓最猛，所以全層都封了， 我們只用天台同三樓拍，劇組還安排真的驅鬼師傅上鏡演出，如果有什麼事，都可以幫到我們。」

衛詩雅憶述有演員本來打算到二樓探險，卻發生奇怪事情，「當日有一個新演員入組，他不熟悉拍攝現場，導演好頑皮叫他有時間去二樓探險。他來到化妝間跟我們說一齊去，當時我好驚好大反應，叫他不要去，當我講完有支水從枱上跌下來，但支水本來放得好穩陣，我們全部人都靜了，即時說不好意思，不會去二樓」。她又透露戲中一隻做對手戲的公仔，當拍攝近尾聲，她竟堅持要將公仔帶回香港︰「本來對隻公仔都有點抗拒，但突然想帶它回家，還已想好放在哪兒。工作人員跟師傅都覺得不妥，最後師傅將公仔畫上符處置。」

（即時娛樂）