【真性情】不屑男生許下假承諾 麥明詩節目失控爆喊：我遇過 (19:20)

「十優港姐」麥明詩性格爽直、敢言，入行至今保持真性情，好像今年4月她主持J2節目《#後生仔傾吓偈》期間重提舊愛立即眼濕濕，想不到事隔4個月，她又在此節目中爆喊，百分百真情流露。在昨日（8月7日）播出的一集，話題圍繞「禁忌話題」，其中一位KOL峰認為男生應主動向女生談未來會有什麼生活承諾，麥明詩聞言重複了兩次說：「我最憎呢啲男人！」在旁的陸浩明插嘴說：「『辣』中佢啲位。」馮盈盈問她為何憎這種男人？麥明詩解釋，因為這種男生給女生假希望。之後，大家chit chat一輪，峰突然對著麥明詩說：「你真係受過很大傷害！」麥明詩似被刺中死穴，只見她不停笑，並用手抹眼角的淚水，不知她是真喊還是笑到標眼水？陸浩明問麥明詩，是否她的前度常常這樣說？此時，麥明詩突然失控爆喊，陸浩明邊說麥明詩眼睛失禁，邊問工作人員攞紙巾；雖然麥明詩梨花帶雨，但她卻是笑住喊。

陸浩明再問麥明詩是否遇過一個？或幾個曾給他假希望的男人？麥明詩不停用紙巾抹淚，陸浩明安慰她說：「唔好喊啦，其實你好好㗎！」麥明詩定過神來，回答陸浩明的提問：「我遇過，好明顯，好多人都講呢啲。」她覺得這些假希望、假承諾的說話不應講出口。之後，另一位男KOL談到戀愛期間，女友想他以「老婆」作稱呼，麥明詩自爆：「試過有男友咁叫我，我唔畀（叫）。」她又覺得戀人分手不等如不守承諾，因沒人說拍拖就是一世。麥明詩認為拍拖時，另一半不要塑造想睇車或睇樓，「他想給你一種家庭感『坤』你！」馮盈盈問帶另一半見屋企人也是「坤」？麥明詩稱如果帶她見家長討利市OK的，見屋企人也沒所謂，總之不要給她任何假承諾，屆時未能兌現，自己有期望，對方又有壓力。

（即時娛樂）