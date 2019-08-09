【亂教廣東話】容祖兒遭林俊傑反問「砵仔糕」意思唔識答 (13:21)

容祖兒昨晚舉行第4場紅館演唱會，請來林俊傑（JJ）任嘉賓，合唱《她說》及《不為誰而作的歌》。祖兒透露當日邀請JJ做嘉賓，WhatsApp「Hi」了對方幾日也未獲回覆，正想放棄之際突然收到他的一個「Hi」，更二話不說答應到場。祖兒說︰「世界上有一些朋友，即使很久沒見，但當你需要他時，他會立即在你面前出現。很感謝JJ﹗」

JJ原來未曾感受過紅館四面台的威力，當他在台上脫下耳機感受完觀眾的歡呼後，表示如有機會也想在紅館開一次四面台演唱會。他又透露今次除了他外，媽媽也來了香港捧祖兒場。祖兒開心地感謝林媽媽捧場之餘，還帶來蛋糕，希望林媽媽下次能來海南雞飯、肉骨茶等新加坡美食。

祖兒問JJ要不要學講廣東話，JJ尷尬說︰「我也會說一點，媽媽是廣東人，她的廣東話說得很好。」語畢，JJ想以廣東話表示媽媽在場，他不能丟媽媽的臉，但說了很久也不知道廣東話該如何說，令祖兒捧腹大笑﹗祖兒開始亂教JJ講「容祖兒好靚」、「砵仔糕好食」等廣東話。JJ問什麼是「砵仔糕」時，祖兒及現場觀眾都大笑起來，祖兒問︰「你是說哪種『砵仔糕』？哈哈哈.....」令JJ一頭霧水。

（即時娛樂）