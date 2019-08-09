10歲愛貓病逝 袁文傑自責︰是否我有什麼出錯令你這樣 (14:00)

【有片睇】袁文傑的10歲愛貓「囝仔」不敵病魔逝世，令視囝仔如己出的他和女友張潔蓮心碎。袁文傑和張潔蓮送別囝仔時，不斷搓揉着牠的身體及親吻牠，袁文傑哭泣着在囝仔耳邊說：「要出發喇﹗去彩虹橋喇﹗你永遠都喺爹哋同媽咪心入面，我們唔會分開。多謝囝仔，多謝，多謝你，多謝你，好多謝你同妹妹。」

袁文傑在facebook撰文表示︰「囝仔和我一起這10年，亦是我人生中變化最大的10年，囝仔曾經有伴，未及1年便離開；也曾經很肥大，他是世上最可愛的動物；我也轉換過不同公司，也不斷離港工作，當時，曾有位好兄弟阿豪常常幫我照顧他，可惜，豪，早於12年病逝......亦有很多時候，就算在港，也頻頻不在家，不過那時認為，他是貓咪，會自我找娛樂，是的，但回想起來，他最年輕最蹦蹦跳最精靈最活潑的階段，原來，我錯過了很多，或許說，快樂光陰總不嫌多...」

「到他成熟了，我也穩定了；到我更穩定了，他亦更成熟兼且得病了！這一年半，捱過他兩個生日，他真是一位鬥士，如今卻被突如其來的病打敗，令我感到，囝仔的離開，是意料之內，卻又意料之外......我忽然記起，很多很多時候我在家內冥想、或看戲、或寫稿或其他，突然看到他定定又安靜的看著（着）我......小朋友，你一定想窺探我內心，你早進駐我心！你也教曉我懂得愛護其他動物；懂得嘗試無私奉獻！」

「囝仔，對不起，今日決定從醫院帶你回到自細接觸開的家庭醫生，除了是想有更多溫暖，亦想你更有尊嚴，不要在毫無意識底下留給人做研究（雖然我這樣説有點過份（分））！囝仔，這10年你成了我的人生導師，也成了我最親的親人，如今，難過也得接受，難過地振作其實更痛......是否我有什麼出錯令你這樣！」

（即時娛樂）