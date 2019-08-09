馮德倫生日美國開工谷新劇 舒淇隔空賀老公 (14:37)

馮德倫（Stephen）今天（8月9號）45歲生日，身在美國的他出席其有份執導的Netflix新劇《五行刺客》發布會。太太舒淇身在內地為主演電影《上海堡壘》宣傳，未能飛到當地為他慶生，故在社交網貼出一張她為老公慶生的舊照，隔空賀馮德倫生日，甜蜜放閃。

《五行刺客》已於8月8日首播上線，劇集主題曲《Friends & Foes》由Snoop Dogg及Higher Brothers聯手演繹。Stephen在街上看到很多廣告宣傳牌，令身為導演一分子的他特別興奮。而最令他驚喜的是《Friends & Foes》主題曲一直非常神秘，直至MV出街才知道由美國殿堂級Rapper「Snoop Dogg」及近年在美國大熱的四川Rapper「Higher Brothers」聯手演繹。

Stephen說：「我一直很欣賞Snoop Dogg的音樂創作，今次自己的作品由他演繹主題曲，特別興奮，再加上Higher Brothers以國語演繹，中西合璧，更能配合這部劇集的主題方向。除了MV之外，還設計了好幾款Poster及Wallpaper，很開心見到這個平台花心思作全面性宣傳。」

Stephen透露他在《五行刺客》中做很多嘗試來打破外國對中國的刻板印象。他說︰「拍攝時，發現外國人對中國的印象還停留在很刻板的層面，老舊的場景設計，大片紅色以及龍鳳元素的運用，甚至還在廚房擺放冥幣當做紙巾。遇到這些錯誤，我都會及時糾正，不希望再有陳舊的東西出現在劇集中。中國的城市早已很現代。」

（即時娛樂）