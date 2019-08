30歲許芷熒宣布嫁圈外男友︰用一生時間來珍惜你 (16:32)

現年30歲的2011年港姐季軍許芷熒(前名:許亦妮)宣布與拍拖兩年的圈外男友Alexander結婚,她在社交平台上載多張婚紗相,並上載千字愛的宣言,分享準人妻的喜悅。

她表示兩年多年在朋友介紹下認識了Alexander,大家很投契,有相逢恨晚的感覺。「當我知道你名字叫Alexander,我更覺有點驚訝,因為家人說我幾歲讀幼稚園的時候,每天放學都說『Alexander』這個名字,回想起來,感覺好像上天一早已經跟我暗示,我將來的丈夫名字是Alexander。📸在拍攝婚照時,你望著(着)我雙眼,我已經有想流淚的感覺,看著(着)你也有一點眼有淚光。😢我看著(着)你的眼神,大家彼此都有一種捨不得對方的感覺,到底兩個人要有多少緣份(分)才能結成夫妻?💞」

許芷熒表示與Alexander一起以來,對方總處處保護她,過馬路時永遠都會站在車駛過來的方向,用身體去擋住她,確保她不會有危險,又常常給她小驚喜,常常為她寫情信。「你很支持我喜歡做的事,我喜歡煮飯,喜歡研究食譜,你每天都為我試食,就算一個餸煮了十次,你都覺得是全世界最好吃的飯餸。這些都只是其中一些你的優點,也是為什麼當你向我求婚時,我想也沒有想過,就said yes。」

許芷熒續說︰「你經常都會問我“where are you going? ”我起身去廁所又問...在食飯枱起身去廚房攞支醬油又問,總之要離開你視線範圍,你就會問我。曾經有位朋友跟我說︰『Whitney,你將來選擇丈夫,一定要選擇一個處處保護你, 處處緊張你,連沖涼都怕你會跣親嘅男人。』今天我找到了🤗,我們決定組織家庭,一起白守到白頭❤️💞。」

「我將會用一生的時間來珍惜你,愛護你,支持你,尊敬你,崇拜你。感謝你每天帶給我的歡樂,笑聲,讚美,欣賞和保護❤️。感謝神,感謝我Best Friend撮合了我們~沒有你們根本沒有我們了!I can't wait to spend the rest of my life with you my Fiancé! 😘 😘 😘」

