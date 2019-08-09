30歲許芷熒宣布嫁圈外男友︰用一生時間來珍惜你 (16:32)

現年30歲的2011年港姐季軍許芷熒（前名：許亦妮）宣布與拍拖兩年的圈外男友Alexander結婚，她在社交平台上載多張婚紗相，並上載千字愛的宣言，分享準人妻的喜悅。

她表示兩年多年在朋友介紹下認識了Alexander，大家很投契，有相逢恨晚的感覺。「當我知道你名字叫Alexander，我更覺有點驚訝，因為家人說我幾歲讀幼稚園的時候，每天放學都說『Alexander』這個名字，回想起來，感覺好像上天一早已經跟我暗示，我將來的丈夫名字是Alexander。📸在拍攝婚照時，你望著（着）我雙眼，我已經有想流淚的感覺，看著（着）你也有一點眼有淚光。😢我看著（着）你的眼神，大家彼此都有一種捨不得對方的感覺，到底兩個人要有多少緣份（分）才能結成夫妻？💞」

許芷熒表示與Alexander一起以來，對方總處處保護她，過馬路時永遠都會站在車駛過來的方向，用身體去擋住她，確保她不會有危險，又常常給她小驚喜，常常為她寫情信。「你很支持我喜歡做的事，我喜歡煮飯，喜歡研究食譜，你每天都為我試食，就算一個餸煮了十次，你都覺得是全世界最好吃的飯餸。這些都只是其中一些你的優點，也是為什麼當你向我求婚時，我想也沒有想過，就said yes。」

許芷熒續說︰「你經常都會問我“where are you going? ”我起身去廁所又問...在食飯枱起身去廚房攞支醬油又問，總之要離開你視線範圍，你就會問我。曾經有位朋友跟我說︰『Whitney，你將來選擇丈夫，一定要選擇一個處處保護你， 處處緊張你，連沖涼都怕你會跣親嘅男人。』今天我找到了🤗，我們決定組織家庭，一起白守到白頭❤️💞。」

「我將會用一生的時間來珍惜你，愛護你，支持你，尊敬你，崇拜你。感謝你每天帶給我的歡樂，笑聲，讚美，欣賞和保護❤️。感謝神，感謝我Best Friend撮合了我們～沒有你們根本沒有我們了！I can't wait to spend the rest of my life with you my Fiancé! 😘 😘 😘」

（即時娛樂）