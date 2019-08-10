【婚照曝光】朱千雪峇里島浪漫完婚 岑杏賢接到花球 (12:09)

31歲朱千雪（Tracy）早前被本報發現與拍拖5年的醫生男友吳昆倫（Justin）秘密入紙申請註冊結婚，其後承認喜訊。雖然Tracy曾表示婚禮從簡，只會到律師樓簽字結婚，但原來她與Justin早安排在峇里島舉行婚禮，好友岑杏賢、張嘉兒、湯洛雯、李雪瑩和蔣家旻等也有出席。

Tracy今日透過公關公司發放本月初在峇里行禮及晚宴時的照片，相中的Tracy穿上露肩婚紗，挽着爸爸的手步入玻璃教堂，朱爸爸將Tracy交給Justin，兩人在80位親友見證下宣讀誓辭及交換戒指，攜手步入人生新一頁。一對新人於儀式後在教堂外和賓客合照，Tracy拋出花球，由好姊妹岑杏賢接到。

晚上，Tracy與Justin舉行婚宴，兩人感謝親友從美國、加拿大、新加坡和香港到來，同時感謝雙方父母，特別是兩位媽媽，因為她們當年選擇在同一間醫院分娩，之後一直保持聯絡，更每年相約為他們幾個在相同產房出世的小朋友舉行生日會，令幾位小朋友能一起長大，成為好朋友，Tracy與Justin最後更結成夫婦。Justin媽媽特別為Tracy與Justin的婚禮調配了一種名為「新抱茶」 的茶葉，送給在場親友。

Tracy與Justin婚後要先完成手頭上的工作和學業，其他事之後再作安排。據知，Justin會先回新加坡，而Tracy亦會專心完成最後一年的法律系課程及相關實習。

（即時娛樂）