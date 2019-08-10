8月3日峇里行禮結婚 朱千雪今設午宴招呼男家親友 (20:08)

朱千雪（Tracy）在社交網透露她跟吳昆倫是8月3日行禮。（朱千雪Instagram圖片／明報製圖）

31歲朱千雪（Tracy）與拍拖5年的醫生男友吳昆倫（Justin），早前被本報發現秘密入紙申請註冊結婚，當時表明一切從簡。原來Tracy今個月3號，選擇在峇里行禮結婚，出席藝人有好友岑杏賢、張嘉兒、湯洛雯、李雪瑩和蔣家旻等，而今日一對新人更低調在跑馬地馬會會所設宴，主要是男家親戚朋友食午餐，朱千雪單獨離開時未有接受訪問。

朱千雪事後在社交平台分享峇里的婚照，並留言表示：「A wedding sets the scene for the life we want to create. On Aug 3, we had a simple ceremony and promised each other to share an ordinary but meaningful life, and to make everyday better than the last together.」大致意思是二人在8月3日舉行了一個簡單的儀式，並承諾互相分享一個平凡但有意義的生活。

相關新聞：【婚照曝光】朱千雪峇里島浪漫完婚 岑杏賢接到花球

相關新聞：【朱千雪峇里完婚】湯洛雯網上祝賀：姊妹一定要幸福下去

（即時娛樂）