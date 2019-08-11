【右手仍要包紮】任達華感謝妻女陪伴：給我八星級的家 (16:45)

早前在中山出席活動遇襲受傷的任達華（華哥），傷後復工，首個活動是今日出席在廣州某廣場舉行的電影《小Q》宣傳活動。華哥精神飽滿，但右手還是包紮著，電影公司安排了兩名貼身保安傍實，一前一後全程盯著台上狀況，還有80名保安分佈在活動範圍，以保護華哥安全。

華哥進入商場時，商場兩邊雖已架上鐵欄，再有保安隔著兩邊守候觀眾，而一向友善的華哥，看到夾道兩邊觀眾，未有多想，隨即舉出左手揮手外，還跟不少觀眾握手，有觀眾並大叫：「華哥加油！」華哥笑著點頭多謝。

華哥在活動上坐著受訪，但當導盲犬出現，華哥即按捺不住踎著和導盲犬合照，並不停找位置遷就導盲犬，務求拍出好畫面。不過，在台上亦有小插曲，有工作人員推出戲中場景棒球蛋糕時，可能過於大力踏上舞台，突然「嘭」一聲，令華哥也回頭一望，然後對工作人員笑說：「你嚇死我。」事後華哥說都是小問題，沒嚇倒。

在這50分鐘發布會，華哥談笑風生，直言《小Q》是他從影以來，很喜歡兼很不一樣的電影，所以選擇復出第一次站台予《小Q》，而台上對傷癒沒多提，但據知需要8星期，華哥右手傷口才能完全康復，華哥在台上表示在逆境中，最重要有家人朋友陪伴，自然勝過一切，就好像電影《小Q》中的角色一樣，有愛沒難題過不了。

華哥及後受訪時提到，這段時間獲太太琦琦和囡囡Ella，給他八星級的愛：「多謝大家關心，特別是我太太和女兒、朋友，我諗世界上陪伴是最重要，仲因為咁給我有個八星級嘅家，囡囡煮甜品，太太也特別為我煮好嘢！」

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（即時娛樂）