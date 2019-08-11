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【恭喜晒】邱禮濤莫華倫獲浸大頒授榮譽大學院士 (20:13)
文章日期：2019年08月11日
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邱禮濤（左）及莫華倫獲香港浸會大學頒授榮譽大學院士。（大會提供／明報製圖）
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香港浸會大學今日宣布頒授榮譽大學院士名單，當中包括導演邱禮濤及著名男高音歌唱家莫華倫等，表揚他們對社會作出重大貢獻，屆時幾位獲頒授人士將出席於9月17日舉行的頒授典禮。
（即時娛樂）
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