睽違25年台灣開騷 周慧敏感觸淚灑小巨蛋 (22:45)

睽違25年，周慧敏再次踏上台灣舞台，昨晚（8月10日）登陸台北小巨蛋舉行《一萬天荒愛未老》30周年巡迴演唱會，其間，她更兩度落淚。她先以性感天使造型為個唱揭開序幕，周慧敏開場已哽咽說：「很開心台灣朋友沒有把我忘記，我愛你們。這幾天的天氣變化很大，又地震又颱風，能在這邊過30周年，太感恩了。」

這晚除了有好友古巨基擔任創意總監，周慧敏還請來林隆璇做嘉賓，兩人合唱經典歌曲《流言》。周慧敏說被對方眼神迷住了；林隆璇就笑指兒子想跟周慧敏合唱，故兒子對他說：「爸爸你有點感冒，還是我上台幫你唱，真是貼心的小朋友。」周慧敏又邀請了在電影《等一個人咖啡》演其男友的張立昂合唱，張立昂冧爆說：「我最愛的老闆娘，我們終於能夠在一起啦！」大家更開心擁抱。

演出期間，感性的周慧敏激動表示：「我知道我不可能永遠都有這種魄力，辦這麼大的舞台表演，每一次都是倒數了，要一起享受快樂好嗎？」個唱尾聲，她有所感觸，並哭着說：「在你的回憶裏面，有一個叫周慧敏的人陪伴過你成長。看到這樣的畫面我很感動，以後可能不會再來了，謝謝你們的等待。25年前我人生第一場演唱會在台灣舉行，現在又回來，這感覺太圓滿了。」

（即時娛樂）