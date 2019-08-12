【專訪】泰國鬧鬼熱點拍《綁靈》陳家樂曹佑寧談靈異經歷 (20:05)

陳家樂與台灣演員曹佑寧最近合演驚慄電影《綁靈》，於泰國鬧鬼熱點取景拍攝，二人慶幸未有遇到任何靈異事件；相反，在現實生活中試過靈異體驗。

陳家樂指去年赴吉隆坡為電影宣傳，甫下機就要出席活動，趁空檔在酒店房間小睡，突然感覺有股力量壓下來，像有雙手由牀尾爬到去枕頭邊，有把小朋友聲音在他耳邊大叫「唔好瞓，起身呀」，「當時雖然好驚，但之前在香港工作完即上機，根本沒睡過，太累了不想動，心說『對唔住，我好攰，無時間陪你玩，我瞓一陣就走㗎喇！』說罷，他就走了！」家樂肯定不是做夢，當時同事在房間內，他又聽到門鐘聲，以及同事和服務員說話。

曹佑寧就發生在自己家中，「不知是否夢境，但很真實，當天很累，返家就倒頭大睡，半夢半醒時，看見房門口站著一個天真小孩，沒有臉，全白的，突然跑過來，用雙手叉住我的脖子。我第一次覺得自己快要死掉，不能呼吸，當我感覺快要死掉時，媽媽把我叫醒，可能媽媽聽到我叫，這次經歷很可怕，但之後再沒發生了」。曹佑寧今次首度跟惠英紅（紅姐）合作，他指紅姐的氣牆很大，眼睛非常銳利，試過偷看，想知紅姐眼神到底怎麼樣，剛巧紅姐突然望過來，令他感到好恐怖，不敢對視。

欲知專訪詳情，請留意（8月12日）明報娛樂版。

（即時娛樂）